الحشد: فتح جميع الطرق التي اغلقها داعش في الطارمية

2019/07/23 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد آمر اللواء 42 بالحشد الشعبي علي الجبوري، اليوم الثلاثاء، فتح جميع الطرق المغلقة في قضاء الطارمية شمالي بغداد من قبل عصابات داعش الارهابي، مبينا ان "ارادة النصر" كانت عملية مشاة بالدرجة الاولى حققت نجاحات كبيرة.

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