2019/07/23 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي يتعهد بتوفير التخصيصات المالية اللازمة لشراء الأدوية والاجهزة الضرورية في المستشفيات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/23 | 17:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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