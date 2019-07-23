مجلس ديالى يقرر أستضافة قائد العمليات لبيان اسباب الخروقات الامنية في المحافظة

2019/07/23 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس ديالى استضافة قائد عمليات المحافظة لمناقشة الخروقات الامنية الاخيرة .وقال مصدر مطلع في المجلس لمراسل وكالة وطن للانباء :” ان مجلس ديالى قرر استضافة قائد عمليات ديالى خلال الجلسة الرسمية المقبلة لمناقشة الملف الامني في المحافظة “.واضاف :” ان جلسة الاستضافة ستكرس لبيان اسباب الخروقات الامنية في ناحيتي العبارة وجلولاء شمال شرق […]

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