إخماد حريق اندلع في “كرافانات” يسكنها موظفين شمالي بغداد

2019/07/23 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن اخماد حريق في “كرافانات” معدة لسكن موظفين شمالي بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقى”النور

نيوز” نسخة منه، إن “الفرق في مركز التاجي ومرابطات التاجي والطارمية

وسبع البور تمكنت بإسناد من مركزي الحرية والنهري الثاني، من اخماد حادث حريق

اندلع في اربعة كرفانات معدة لسكن الموظفين داخل منشأة النصر والصمود في قضاء المشاهدة”.

وأضاف البيان أنه “تم السيطرة على

الحادث وإخماد النيران بمهنية عالية وبوقت قياسي مما حال دون توسع النيران

وانتشارها إلى المجمع السكني القريب من موقع الحادث وبدون اي اضرار أو خسائر

بشرية”.

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