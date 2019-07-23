النجف يعلن تعاقده مع المدرب حسن أحمد للموسم المقبل

2019/07/23 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر النادي في بيان رسمي تلقى موقع الغدير، نسخة منه، إن "المدرب حسن أحمد، يوقع على كشوفات نادي النجف لقيادة فريقه الكروي للموسم الجديد".وأوضح النادي، أن "الكادر التدريبي المساعد يتألف من المساعدين بهاء كاظم وجاسب سلطان ومدرب الحراس محمد عبد الزهرة".يذكر أن حسن أحمد، استقال من تدريب نادي النفط في الموسم الماضي يعد ان قضى 5 مواسم ونصف مع الفريق.

انتهى.ص.هـ.ح.

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