النجف يعلن عن الكادر التدريبي لموسم 2019/ 2020

2019/07/23 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلن نادي النجف الرياضي، الثلاثاء، عن الكادر التدريبي لفريق كرة القدم في الموسم المقبل.وقال النادي في بيان تلقت / المعلومة/ نسخة منه، إن “المدرب حسن احمد، يوقع على كشوفات نادي النجف لقيادة فريقه الكروي للموسم الجديد”.وبين أن “الكادر التدريبي المساعد يتألف من المساعدين بهاء كاظم وجاسب سلطان ومدرب الحراس محمد عبد […]

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