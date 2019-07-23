مقترح برلماني لتعديل قانون مؤسسة السجناء والغاء امتيازات محتجزي رفحاء (وثائق)

2019/07/23 | 18:09

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بغداد اليوم _ بغداد

قدم رئيس كتلة الاصلاح والاعمار البرلمانية، النائب صباح الساعدي، مقترحا لتعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين، والغاء امتيازات محتجزي رفحاء.

بغداد اليوم - بغداد

علق تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، الثلاثاء 23 تموز 2019، على اعلان الحكومة براءة قائد عمليات الأنبار محمود الفلاحي، من قضية التخابر مع الاستخبارات الامريكية.

وقال النائب عن التحالف حسن سالم، لـ"بغداد اليوم"

بغداد اليوم- بغداد

كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبا، الثلاثاء، عن تطمينات إيرانية قدمها الرئيس الإيراني حسن روحاني للوفد العراقي برئاسة عادل عبد المهدي حول ضمان حرية حركة الملاحة الآمنة في الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عم

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، الثلاثاء (23 تموز 2019)، عدد اطفال مسلحي تنظيم داعش الموجودين في السجون العراقية من أمهاتهم العراقيين والأجانب.

وقال البياتي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عدد أطفال الدواعش الموجو

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