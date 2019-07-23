2019/07/23 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان تتعهد بتوفير التخصيصات اللازمة لشراء الأدوية والاجهزة في المستشفيات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان تتعهد بتوفير التخصيصات اللازمة لشراء الأدوية والاجهزة في المستشفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).