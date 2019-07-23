وفاة آية الله السيد محمّد رضا الخرسان احد اعضاء اللجنة العليا لادارة شؤون البلاد ايام الانتفاضة الشعبانية

2019/07/23 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف الاشرف

اكدت مصادر حوزوية ،اليوم الثلاثاء، وفاة آية الله السيد محمّد رضا الخرسان احد اعضاء اللجنة العليا لادارة شؤون البلاد التي عيّنها السيد

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