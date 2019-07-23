2019/07/23 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المجلس السياسي باليمن: مستعدون لوقف الهجمات الصاروخية والجوية والبرية مقابل نفس الخطوات من قبل العدوان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/23 | 18:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس السياسي باليمن: مستعدون لوقف الهجمات الصاروخية والجوية والبرية مقابل نفس الخطوات من قبل العدوان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس السياسي باليمن: مستعدون لوقف الهجمات الصاروخية والجوية والبرية مقابل نفس الخطوات من قبل العدوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).