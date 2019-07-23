2019/07/23 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الخارجية البرلمانية تكشف: العراق يعمل على تهدئة الاوضاع بين ايران وبريطانيا

كشفت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء،

عن عمل العراق على تهدئة الاوضاع بين ايران وبريطانيا، بعد

حادثة السفينة.

وقال عضو اللجنة ريبوار كريم، ان "العراق، كما لعب دور بين امريكا

وايران لتهدئة الاوضاع من اجل ابعاد الحرب على المنطقة والعراق، فهو

ايضا يلعب حاليا دور الوسيط من اجل التهدئة بين ايران وبريطانيا،

بعد حادثة السفينة".وبين كريم ان "زيارة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الى طهران، يوم

أمس، تأتي من باب التهدئة بين ايران وبريطانيا، والعراق قادر على

هذه المهمة، كونه علاقاته طيبة وجيدة بين تلك الدولتين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية البرلمانية تكشف: العراق يعمل على تهدئة الاوضاع بين ايران وبريطانيا) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية البرلمانية تكشف: العراق يعمل على تهدئة الاوضاع بين ايران وبريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).