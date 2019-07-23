2019/07/23 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في رسالة الى وزارة الخزانة

الأمريكية العقوبات على الاتحاد كرة القدم في ايران وتجميد حساباته

المصرفية.



معتبراً اياه تدخل سياسي مباشر في كرة القدم ونطالب

بإلغاء هذه العقوبات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفيفا ترفض العقوبات الامريكية ضد ايران) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفيفا ترفض العقوبات الامريكية ضد ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).