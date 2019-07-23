وزارة النفط العراقية تكشف عن تطمينات ايرانية حول مضيق هرمز

2019/07/23 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، الثلاثاء، عن تطمينات إيرانية بخصوص ضمان حرية الملاحة الآمنة في مضيق هرمز، مشيرا الى ان جميع الأطراف تؤكد على عدم...

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