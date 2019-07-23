انخفاض كبير لليرة السورية أمام الدولار

2019/07/23 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عاد سعر الدولار الأمريكي للإرتفاع مرّة أخرى أمام الليرة السورية في تداولات السوق السوداء، وذلك بعد أيام على انخفاضه .

وسجلت الليرة السورية خلال الأيام الماضية تحسناً ملحوظاً أمام العملات العربية والأجنبية، إلا أن هذا التحسن لم يدم طويلاً .

وبحسب جدول سعر صرف العملات مقابل الليرة السورية، فقد سجل الدولار في تداولات اليوم الثلاثاء 598 ليرة سورية للشراء .

الجدير بالذكر، أن مصرف سوريا المركزي يثبت سعر الدولار بحدود 434 ليرة سورية في التداولات التجارية والحوالات الخارجية .

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