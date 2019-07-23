منطقة هندية لم تولد فيها أنثى واحدة خلال 3 أشهر

2019/07/23 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / متابعة… أطلقت السلطات الهندية تحقيقا في منطقة تشمل 132 قرية وبلدة، بعد أن أظهرت بيانات رسمية أن جميع الأطفال الـ 216 الذين ولدوا هناك خلال الأشهر الثلاثة الماضية ذكور.ووصفت سلطات منطقة أوتاركاشي بولاية أوتاراخند شمال الهند أن هذه البيانات “مقلقة”، ويعتقد أنها بفعل فاعل، ويعود سببها إلى عمليات قتل أجنة تتم عندما […]

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