الدفاع المدني: إخماد حريق في “كرفانات” معدة لسكن موظفين شمالي بغداد

2019/07/23 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، عن إخماد حريق في “كرافانات” معدة لسكن موظفين شمالي بغداد.وقالت المديرية في بيان، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، إن “فرق الدفاع المدني في مركز التاجي ومرابطات التاجي والطارمية وسبع البور تمكنت بإسناد من مركزي الحرية والنهري الثاني، من إخماد حريق اندلع في أربعة […]

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