2019/07/23 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ خطوة برس أعلن رئيس مجلس محافظة كربلاء علي المالكي، اليوم الثلاثاء، ان المجلس صوت اليوم وخلال جلسته الاعتيادية على حل الهيئة الإدارية لنادي كربلاء نتيجة لتدني مستوى النادي بشكل كبير وآخرها الاخفاق في الصعود للدوري الممتاز.وقال المالكي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “المجلس صوت على حل الهيئة الإدارية المؤقتة والمنتخبة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس كربلاء يحل الهيئة الادارية لنادي كربلاء وكالة خطوة برس.

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