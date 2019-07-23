الجنوب مُهدّد بـ “مرجل” نهارات تموز: طقس العشرة الآواخر في الغليان

2019/07/23 | 18:20

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سومر نيوز: بغداد..



اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية، الثلاثاء، عن طقس البلاد للمناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، فيما ...

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