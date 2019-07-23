2019/07/23 | 18:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
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الجنوب مُهدّد بـ “مرجل” نهارات تموز: طقس العشرة الآواخر في الغليان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية، الثلاثاء، عن طقس البلاد للمناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، فيما ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الجنوب مُهدّد بـ “مرجل” نهارات تموز: طقس العشرة الآواخر في الغليان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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