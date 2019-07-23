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الثلاثاء 23 يوليو 2019 | 06:18 مساءً | عدد القراءات : 6

اعادة (185) نازح من مخيمات الايواء في الفلوجة الى مناطقهم الاصلية في القائم

بغداد/..اعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود احدى تشكيلات وزارة النقل، الاثنين، عن تنفيذها واجبين لنقل واعادة العوائل النازحة من مخيمات الايواء الى مناطقهم ومدنهم الاصلية ياتي هذا ضمن جهود وزارة النقل في اللجنة العليا لاغاثة وايواء النازحين.

واكدت الشركة في بيان لها " تم تهيأت عدد من حافلات الشركة لاعادة (185) نازح من مخيمات الايواء في عامرية الفلوجة الى مدنهم ومناطقهم الاصلية في قضاء القائم .

واضافت ان ملاكات الشركة ماضون في انهاء ملف النازحيين وبهمة عالية لنقل كل العوائل التي نزحت خلال العمليات العسكرية للمحافظات الامنة ومخيمات الايواء في دول الجوار واعادتهم بالسرعة الممكنة الى مناطقهم ومدنهم الاصلية بالتنسيق المباشر مع وزارة الهجرة والمهجرين والجهات المعنية .انتهى

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