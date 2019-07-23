الحداد يبحث مع وزير العدل تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية

2019/07/23 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد، اليوم الثلاثاء، مع وزير العدل الوزير فاروق أمين الشواني أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسة التشريعية والوزارات التنفيذية لتقديم الخدمات للمواطنين وتثبيت دعائم الاستقرار في عموم العراق

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