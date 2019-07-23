مقبرة جماعية تضم 70 امرأة وطفلاً كردياً دون العاشرة أعدموا رمياً بالرصاص

2019/07/23 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق بعدما تم اكتشافها في شهر نيسان/أبريل الماضي، فتحت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، مقبرتين جماعيتين في جنوب البلاد، تضمّان جثث مواطنين أكراد تم إعدامهم خلال حقبة رئيس النظام […]

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