مهرجان الفيلم الكوردي التاسع ينطلق قريبا في برلين

2019/07/23 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- من المقرر ان تنطلق النسخة التاسعة من مهرجان الفيلم الكوردي في مدينة برلين الالمانية الشهر المقبل بمشاركة عشرات الأفلام.

وتبدأ فعاليات المهرجان في الاول من شهر اب اغسطس المقبل ويستمر حتى السابع من الشهر نقسه.

وقال عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان حسام يوسفي لكوردستان24 ان "المهرجان بدأ عام 2003 وتتم رعايته من قبل شركة الانتاج السينمائي (ميتوس فيلم) وبمساعدة منظمات مستقلة".

واشار يوسفي الى ان هذا الملتقى الفني يعد من اهم وأكبر المهرجانات في مجال السينما الكوردية.

ويشارك في المهرجان 30 فيلما وعدد من الأفلام الوثائقية والقصيرة، وتعرض فيه افلام لمخرجين من الأجزاء الأربعة لكوردستان، ومخرجين اوروبيين ايضا.

واضاف "سوف يتم التركيز في هذه النسخة على المنظور الأنثوي في الأفلام الكوردية".

وتابع يوسفي "مهرجان هذا العام يعرض فيلمًا بعنوان" فتيات الشمس "، يسلط الضوء على دور المرأة الكوردية وشجاعتها في الكفاح ضد مقاتلي تنظيم داعش".

وسيقدم العديد من المخرجين الدوليين أعمالهم وسيتم تبادل وجهات النظر مع الجمهور خلال الندوات التي ستنعقد في المهرجان الذي يستمر أسبوعًا.

كما انه سيكون هناك أيضا مناقشات على المنصة حول موضوع صناعة الأفلام الكوردية، وكذلك قراءات ونشاطات موسيقية.

وبعض المواضيع في الأفلام تشمل أزمة النزاعات المسلحة والكفاح المستمر من أجل الحرية والسلام في الشرق الأوسط.

وسيشمل المهرجان أيضًا شريحة الأطفال، حيث سيتم عرض برامج للأطفال وأفلام قصيرة باللغتين الكوردية والألمانية.

سوار أحمد

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