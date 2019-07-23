المفوضية: التعديل الجديد لقانون الانتخابات ألزم موظفي الدولة بالتسجيل البايومتري واستلام البطاقة

2019/07/23 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الثلاثاء، عن إلزام موظفي الدولة بعملية التسجيل البايومتري واستلام بطاقة الناخب ضمن التعديل الجديد لقانون الانتخابات، مبينة ان العد والفرز سيكون وفق الأجهزة الالكترونية.وقال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني لـ/ المعلومة /، إن “التعديد الجديد لقانون انتخابات مجالس المحافظات حدد الاول من نيسان 2020 موعدا لانتخابات مجالس […]

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