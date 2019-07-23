بلومبرغ: عواقب “وخيمة” لقرار أردوغان بتخفيض سعر الفائدة 

2019/07/23 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس توقعت وكالة أنباء “بلومبيرغ” حدوث “فوضى عارمة”، ستؤدي لتفاقم الاقتصاد التركي، في أعقاب قرار الرئيس رجب طيب أردوغان إقالة محافظ البنك المركزي للبلاد.وأشار خبراء ومحللون اقتصاديون إلى أن تركيا ستعيش حالة من الفوضى الاقتصادية نتيجة تدخل أردوغان مباشرة في استراتيجية البنك المركزي.وذكر تقرير نشرته “بلومبرغ”، أن أردوغان قد يخسر “اللعبة”

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