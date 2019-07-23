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شاهد بالفيديو.. اعتصام المهندسين .. شهادات مبعدة وخبرات تبحث عن عمل


شاهد بالفيديو.. اعتصام المهندسين .. شهادات مبعدة وخبرات تبحث عن عمل
2019/07/23 | 18:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 9_uh-C4LKqA

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