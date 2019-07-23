الحشد الشعبي يصد هجوما لداعش قرب بيجي

2019/07/23 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بأن الحشد الشعبي صدت هجوما لداعش الإجرامي قرب قضاء بيجي.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “قوة من الحشد الشعبي تمكنت من صد هجوم لداعش الإجرامي قرب قضاء بيجي من خلال محاولة عجلة نوع بيك اب تجاوز خطوط الصد واقتحام القضاء”.وأضاف، أن “العجلة دمرت بالكامل قبل وصولها الى هدفها […]

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