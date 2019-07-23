بشير الحداد:الفن التشكيلي يعــزز فنياً من قيمة تراثنا وحضارتنا ويعكس تاريخ بلدنا العريق

2019/07/23 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفتتح الدكتور بشير خليل الحداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء المعرض الفني للفنان التشكيلي المعروف صالح رضا الذي أقيم في باحة مجلس النواب وبحضور عدد من السادة النواب ونخبة من الفانين والمثقفين، حيث تم عرض مجموعة من اللوحات الفنية التي تحاكي الطبيعة في بلاد مابين النهرين من سحر الجنوب وجمال كوردستان وبساطة الحياة

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