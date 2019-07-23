زين العراق تفتح فرع جديد في الرميثة… لتلبية احتياجات مشتركيها أينما كانوا

2019/07/23 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)…أعلنت زين العراق إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقّلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن افتتاح مركز خدمة معتمد في محافظة المثنى – قضاء الرميثة بالتعاون مع وكيلها شركة الأقاليم

وذكر السيد ليث العبيدي مدير المبيعات في زين العراق ….



“تماشيا مع استراتيجية شركتنا الهادفة لتوسيع الرقعة الجغرافية لشبكة مراكز خدمتها، بادرنا إلى افتتاح مراكزنا المعتمدة انطلاقاً من حرصنا على تسهيل حصول مشتركينا على بطاقات الشحن والخطوط ليتمكنوا من البقاء على تواصل مع العالم”, مضيفاً ان “هذا من ضمن سعينا الدؤوب إلى التواصل مع مشتركينا من خلال شبكة واسعة من مراكز الخدمة ونقاط البيع في مختلف محافظات العراق لتقديم أفضل الخدمات وتلبية احتياجات المشتركين”.

وتندرج هذه الخطوة في سياق خطة هادفة توسيع مراكز خدمة المشتركين وتلبية متطلباتهم بأفضل وأسرع طريقة ممكنة، ويمثل المركز امتداداً لسلسلة مراكز تطلقها زين العراق في مختلف أنحاء البلاد لتكون قريبة من مشتركيها.



يقدّم المركز باقة خدمات تشمل بيع واستبدال الخطوط، وبطاقات الشحن وتسديد الفواتير إضافة للخدمات الاستشارية للمشتركين ضمن إطار متكامل بأسعار تنافسية وبسهولة تامة .

تسعى زين العراق إلى تقديم أفضل الخدمات لمشتركيها دليل ذلك استثمارنا السابق مع شركات عالمية في تطوير وتحديث شبكة زين العراق في المحافظات الجنوبية الهدف منها خدمة مشتركينا داخل العراق.



إضافة إلى توفير الوقت والجهد عليهم، لذلك ارتأت الشركة إلى تفعيل مراكز خدمات اضافيه عبر وكلائها، لتقديم أهم الخدمات التي يحتاجها المشتركين في المحافظة.(النهاية)

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