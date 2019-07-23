2019/07/23 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار الدكتور بشير خليل الحداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء وزارة العدل العراقية على رأس وفد نيابي وكان في استقبالهم السيد الوزير فاروق أمين الشواني والكادر المتقدم في الوزارة، وفي بداية اللقاء قدم الحداد والسادة النواب التهاني والتبريكات لشواني بتسنمه مهام عمله وزيراً للعدل متمنين له النجاح والتوفيق والسداد في الأعمال الموكلة إليه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشير الحداد يبحث مع وزير العدل سبل الارتقاء بأداء الوزارة وآليات تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعية و التنفيذية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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