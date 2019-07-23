الداخلية: استمرار العمل بالعقد المروري الورقي لحين الإعداد لعقد الكتروني

2019/07/23 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، استمرار العمل بالعقد المروري الورقي لحين الإعداد لعقد الكتروني، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة في الوزارة.

وذكرت

الداخلية، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “وزير الداخلية،

ياسين طاهر الياسري، ترأس اليوم اجتماع هيأة رأي الوزارة رقم (9) بحضور الاعضاء

كافة”، مشيراً إلى أن “الاجتماع ناقش عدداً من القضايا واتخاذ القرارات

التي تسهم في تطوير عمل الوزارة الامني والخدمي والاداري ومختلف مفاصل العمل

الاخرى”.

وبحسب

البيان، ناقش المجتمعون “المواضيع المطروحة في جدول الاعمال ومنها تنفيذ

البرنامج الحكومي وادراج مناقشته كفقرة ثابتة في كل اجتماع، وبحث تحديد الاليات

الادارية الخاصة بنقل ذوي الشهداء وفقاً للأطر القانونية”.

وأضاف

بيان الداخلية، أن “هيأة الرأي أقرت استمرار العمل بالعقد المروري الورقي

لحين الأعداد لعقد الكتروني بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة في الوزارة”.

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