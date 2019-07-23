2019/07/23 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائممقام قضاء الطارمية رائد محمد ،الثلاثاء، هناك خطة خدمية متكاملة تواكب العملية الأمنية للنهوض بالواقع الخدمي للقضاء، مبينا أن هناك اهتماما كبيرا من قيادة الحشد الشعبي لتسخير آليات الهندسة العسكرية لتقديم الخدمات والنهوض بواقع القضاء.وقال محمد في تصريح لموقع الحشد الشعبي واطلعت عليه وكالة صدى , انه ” منذ الأيام الاولى من عمليات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائممقام قضاء الطارمية يثني على دور القطعات الأمنية ويؤكد:الحشد الشعبي مهتم بتقديم الخدمات للقضاء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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