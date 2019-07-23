2019/07/23 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنجزت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الثلاثاء، تأمين سور بغداد وطريق العبايجي في اليوم الرابع لعمليات إرادة النصر في مرحلتها الثانية، فيما أنهت تفتيش وتطهير 30 قرية.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي وعمليات بغداد والرد السريع و الشرطة الاتحادية مسنودة بطيران الجيش والقوة الجوية انهت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات “إرادة النصر” تؤمن سور بغداد و30 قرية في يومها الرابع وكالة صدى الاعلام للانباء.

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