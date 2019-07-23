2019/07/23 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الداهي يمثل اللباس، حسب رولاند بارث، موضوعا شعريا بامتياز بما يحفل به من ألوان وأشكال وحركات وإيحاءات.وهو يستمد شرعيته من الموضوعات الرمزية الكبرى ( الصورة رفقته لرولاند بارث).يمثل اللباس، حسب رولاند بارث، موضوعا شعريا بامتياز بما يحفل به من ألوان وأشكال وحركات وإيحاءات.وهو يستمد شرعيته من الموضوعات الرمزية الكبرى أكانت طبيعية ( فستنان الورد، قبعة من الورد، ثوب حرير الدودة) أم جغرافية ( قفطان ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد الداهي - اللباس موضوعا شعريا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد الداهي - اللباس موضوعا شعريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).