2019/07/23 | 18:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #رضا_لاغة حتى أساهم في توضيح الملامح النظرية للمشروع الوطني الشعبي ، يمكننا التأكيد ابتداءإن التطلع إلى صياغته أضحى من القضايا المشتركة بين جل الأحزاب السياسية و مكونات المجتمع المدني بتونس ، وإن كانت التعبيرات عن هذا التطلع متفاوتة .
إلا أنها تفرض في مجملها احداث إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية و ثقافية .
حتى أنه أصبح خطابا شائعا بين قادة الأحزاب و لغة العصر لدى منظمات المجتمع المدني.
فكان السؤال ال......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#رضا لاغة - المشروع الوطني في تونس والسيادة الجديدة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
إلا أنها تفرض في مجملها احداث إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية و ثقافية .
حتى أنه أصبح خطابا شائعا بين قادة الأحزاب و لغة العصر لدى منظمات المجتمع المدني.
فكان السؤال ال......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#رضا لاغة - المشروع الوطني في تونس والسيادة الجديدة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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