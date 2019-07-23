رضا لاغة - المشروع الوطني في تونس والسيادة الجديدة

2019/07/23 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رضا_لاغة حتى أساهم في توضيح الملامح النظرية للمشروع الوطني الشعبي ، يمكننا التأكيد ابتداءإن التطلع إلى صياغته أضحى من القضايا المشتركة بين جل الأحزاب السياسية و مكونات المجتمع المدني بتونس ، وإن كانت التعبيرات عن هذا التطلع متفاوتة .إلا أنها تفرض في مجملها احداث إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية و ثقافية .حتى أنه أصبح خطابا شائعا بين قادة الأحزاب و لغة العصر لدى منظمات المجتمع المدني.فكان السؤال ال......

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