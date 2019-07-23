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#رضا لاغة - المشروع الوطني في تونس والسيادة الجديدة


#رضا لاغة - المشروع الوطني في تونس والسيادة الجديدة
2019/07/23 | 18:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #رضا_لاغة حتى أساهم في توضيح الملامح النظرية للمشروع الوطني الشعبي ، يمكننا التأكيد ابتداءإن التطلع إلى صياغته أضحى من القضايا المشتركة بين جل الأحزاب السياسية و مكونات المجتمع المدني بتونس ، وإن كانت التعبيرات عن هذا التطلع متفاوتة .

إلا أنها تفرض في مجملها احداث إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية و ثقافية .

حتى أنه أصبح خطابا شائعا بين قادة الأحزاب و لغة العصر لدى منظمات المجتمع المدني.

فكان السؤال ال......

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