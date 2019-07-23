فؤاد النمري - الإقتصاد الدولي وغطاؤه السياسي (3)

2019/07/23 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فؤاد_النمري (رد على هذر المفلسين)النسق الثالث - في الأيام الأخيرة من القرن العشرين عقد في لندن مؤتمر ضم القادة الإشتراكيين لبريطانيا رئيس الوزراء توني بلير، ولفرنسا رئيس الوزراء ليونيل جوسبان، ولألمانيا المستشار جيرهارد شرودر، ولأميركا الرئيس بل كلنتون .قضى رؤساء هذه الدول العظمى ثلاثة أيام وراء أبواب مغلقة وخرجوا بعدها دون أن يعلنوا عما كانوا يتباحثون باستثناء كلنتون ولعله كان اشتراكياً أكثر من الإش......

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