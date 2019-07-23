English | كوردى

#فؤاد النمري - الإقتصاد الدولي وغطاؤه السياسي (3)


#فؤاد النمري - الإقتصاد الدولي وغطاؤه السياسي (3)
2019/07/23 | 18:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #فؤاد_النمري (رد على هذر المفلسين)النسق الثالث - في الأيام الأخيرة من القرن العشرين عقد في لندن مؤتمر ضم القادة الإشتراكيين لبريطانيا رئيس الوزراء توني بلير، ولفرنسا رئيس الوزراء ليونيل جوسبان، ولألمانيا المستشار جيرهارد شرودر، ولأميركا الرئيس بل كلنتون .

قضى رؤساء هذه الدول العظمى ثلاثة أيام وراء أبواب مغلقة وخرجوا بعدها دون أن يعلنوا عما كانوا يتباحثون باستثناء كلنتون ولعله كان اشتراكياً أكثر من الإش......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فؤاد النمري - الإقتصاد الدولي وغطاؤه السياسي (3)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فؤاد النمري - الإقتصاد الدولي وغطاؤه السياسي (3)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).

كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا