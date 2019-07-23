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رئاسة البرلمان تتعهد بتوفير تخصيصات لشراء الأدوية والاجهزة في المستشفيات


رئاسة البرلمان تتعهد بتوفير تخصيصات لشراء الأدوية والاجهزة في المستشفيات
2019/07/23 | 18:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

رئاسة البرلمان تتعهد بتوفير تخصيصات لشراء الأدوية والاجهزة في المستشفيات

العراقسياسة

رئاسة البرلمان تتعهد بتوفير تخصيصات لشراء الأدوية والاجهزة في المستشفيات

الثلاثاء 23 يوليو 2019 - 18:12

مجلس النواب العراقي

رئاسة البرلمان تتعهد بتوفير تخصيصات لشراء الأدوية والاجهزة في المستشفيات

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