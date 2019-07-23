تخصيص مبلغ 250 مليون دينار لدعم نادي الديوانية

2019/07/23 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..قرر مجلس محافظة الديوانية، تخصيص مبلغ 250 مليون دينار عراقي لدعم نادي الديوانية استعداداً للموسم المقبل.وقال مراسل / المعلومة/ إن مجلس محافظة الديوانية، صوت باغلبية أعضاءه الحاضرين على تخصيص مبلغ (٢٥٠) مليون دينار عراقي من البترودولار لدعم نادي الديوانية الرياضي.واوضح أن مجلس المحافظة اتخذ هذا القرار بعد مطالبات النادي بتوفير الدعم […]

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