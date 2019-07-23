2019/07/23 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت مديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، بتوزيع بطاقات “الكي كارد” لمنتسبي اللواء العاشر في الحشد الشعبي.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن مديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي باشرت، اليوم، بتوزيع بطاقة ( الكي كارت ) الى منتسبي اللواء العاشر التابع الى قيادة عمليات قاطع الرافدين للحشد الشعبي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مالية الحشد الشعبي توزع “الكي كادر” لمنتسبي اللواء العاشر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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