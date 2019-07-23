بمطلب جماهيري بلدية النجف الاشرف تعيد افتتاح نادي الموظفين في المدينة القديمة

2019/07/23 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح صباح اليوم ، مدير بلدية النجف الاشرف المهندس ليث جبار خلف العبادي نادي الموظفين في المدينة القديمة ، ضمن مساعي البلدية لتوفير مساحات خضراء ترفيهية للعوائل النجفية .العبادي خلال اشرافه على العمل اشار ” مساعي البلدية حثيثة لتوفير مواقع ترفيهية تخدم المواطنين بشكل عام والموظف بشكل خاص ، لذا اوعزنا بافتتاح النادي واعادة […]

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