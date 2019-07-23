وزير الموارد المائية يبحث مع وفد من منظمة حقوق الانسان تأثيرات مشكلة ملوحة المياه في البصرة

2019/07/23 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الموارد المائية جمال العادلي مع لما فقيه نائب مدير منظمة حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، موضوع تأثيرات مشكلة ملوحة المياه في محافظة البصرة .و ثمن الوزير جهود المنظمة في مجال حقوق الانسان في المجالات المختلفة ، كما قدم شرحا عن نشاطات الوزارة الاروائية في البصرة والتي تهدف الى تحسين […]

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