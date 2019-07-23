السفير البريطاني لدى بغداد يتحدث عن الناقلة “ستينا امبيرو”.. تصريحات الايرانيين كلام “فارغ”

2019/07/23 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق قال السفير البريطاني لدى بغداد جون ويلكس إن التصريحات الايرانية حول القبض على الناقلة البريطانية في مضيق هرمز كلام “فارغ” وقال ويلكس في مقطع مصور رصدته “يس عراق” إن السفينة البريطانية عبر المضيف بشكل قانوني ومشروع وان ما حصل رد فعل على ناقلة ايرانية احتجزتها بريطانيا سابقا في جبل طارق.

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