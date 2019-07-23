2019/07/23 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الثلاثاء، سير عمليات إرادة النصر الثانية في قاطع عملية شرق الانبار للحشد.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، ان المهندس قام بزيارة مقر قيادة عمليات قاطع شرق الانبار للحشد الشعبي للوقوف على سير عمليات إرادة النصر (المرحلة الثانية) ضمن قاطع المسؤولية.واضاف ان المهندس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ابو مهدي المهندس يتفقد سير عملية إرادة النصر الثانية في قاطع عمليات شرق الانبار وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابو مهدي المهندس يتفقد سير عملية إرادة النصر الثانية في قاطع عمليات شرق الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابو مهدي المهندس يتفقد سير عملية إرادة النصر الثانية في قاطع عمليات شرق الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).