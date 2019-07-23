2019/07/23 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض المبعوث الأممي إلى سوريا الى اصابة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/23 | 18:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرض المبعوث الأممي إلى سوريا الى اصابة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرض المبعوث الأممي إلى سوريا الى اصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).