الحداد يبحث مع الشواني حل قضايا نزاعات الملكية

2019/07/23 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- بحث مجلس النواب ممثلا بنائب رئيسه بشير الحداد، برفقة وفد نيابي، حل قضايا نزاعات الملكية، مع وزير العدل فارق الشواني.وقال بيان لمجلس النواب تلقت /SNG/،نسخة منه، ان الطرفان “بحثا حل مشاكل نزاعات الملكية، والية تكثيف الجهود لذلك، بغية اعادة الحقوق لاصحابها الشرعيين”.وتابع “الزيارة تاتي بمناسبة تولي الشواني منصب وزير العدل مؤخرا”.

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