الياسري يعلن الاستمرار في العقد المروري الورقي لحين اعداد العقد الالكتروني

2019/07/23 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، الاستمرار في العقد المروري الورقي لحين اعداد العقد الالكتروني.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع هيأة رأي الوزارة رقم {9} وبحضور الاعضاء كافة اليوم الثلاثاء.وذكر بيان للوزارة، تلقت {الفرات نيوز} انه"جرى خلال الاجتماع مناقشة عدداً من القضايا واتخاذ القرارات التي تسهم في تطوير عمل الوزارة الامني والخدمي والاداري ومختلف مفاصل العمل الاخرى".واضاف" كما ناقش المجتمعون المواضيع المطروحة في جدول الاعمال ومنها تنفيذ البرنامج الحكومي وادراج مناقشته كفقرة ثابتة في كل اجتماع، فيما جرى بحث تحديد الاليات الادارية الخاصة بنقل ذوي الشهداء وفقاً للاطر القانونية وفي إطار العمل المروري".واشار الى" هيأة الرأي أقرت إستمرار العمل بالعقد المروري الورقي لحين الأعداد لعقد الكتروني بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة في الوزارة".انتهى

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