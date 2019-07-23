قيادي في الحشد: فتح جميع الطرق التي اغلقها داعش في الطارمية

2019/07/23 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد آمر اللواء 42 بالحشد الشعبي علي الجبوري، اليوم الثلاثاء، فتح جميع الطرق المغلقة في قضاء الطارمية شمالي بغداد من قبل عصابات داعش

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