"مظلوم داغ" منفذ عملية اغتيال "عثمان كوسه" تحت المجهر

2019/07/23 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر أمنية تركية عن تفاصيل اعتقال منفذي الهجوم على الدبلوماسيين الأتراك في أربيل، فيما ذكر مصدر كردي بأن كردستان اتخذت إجراءات أمنية ستستمر خلال

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