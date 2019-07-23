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شاهد بالفيديو.. برنامج دينار / تقديم قيس المرشد/ السكن .. ازمة تنتظر الحلول / يوم 2019/7/23


شاهد بالفيديو.. برنامج دينار / تقديم قيس المرشد/ السكن .. ازمة تنتظر الحلول / يوم 2019/7/23
2019/07/23 | 18:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: V-V7l149B-o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج دينار / تقديم قيس المرشد/ السكن .. ازمة تنتظر الحلول / يوم 2019/7/23) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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