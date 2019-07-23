2019/07/23 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: V-V7l149B-o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج دينار / تقديم قيس المرشد/ السكن .. ازمة تنتظر الحلول / يوم 2019/7/23) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج دينار / تقديم قيس المرشد/ السكن .. ازمة تنتظر الحلول / يوم 2019/7/23) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).