اختتام منافسات شباب الأندية بالملاكمة

2019/07/23 | 19:12

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بغداد / حيدر كاظم

اختتمت في قاعة المركز التخصصي لرعاية الموهبة الرياضية في وزارة الشباب منافسات بطولة اندية العراق بالملاكمة بفئة الشباب واستمرت لمدة 5 ايام بمشاركة 160 ملاكما يمثلون 46 فريقا من بغداد وبقية المحافظات. وتمكن نادي الخطوط من احراز المركز الاول فرقيا بعد حصوله على 46 نقطة ، بينما حل الاتصالات بالمركز الثاني جامعا (32 نقطة) ، وجاء الشرطة بالمركز الثالث بعشر نقاط بالتساوي مع العمارة.



وحاز الزوراء والجنوب على لقب الفريق المثالي ، وكذلك توّج الملاكمان باقر امير (91 كغم) وسجاد علي (75 كغم) بجائزة الافضل في البطولة فيما تم اختيار محمد أنور في وزن (52 كغم) كافضل ملاكم صاعد نظرا لما قدمه من مستويات خلال نزالات

المسابقة.



وقال مدرب ومشرف مدرسة ذي قار بالملاكمة صلاح هادي الخفاجي في تصريح خص به “ الصباح الرياضي “ : ان فريقه شارك بملاكم واحد فقط اجتاز الادوار الأولى وصولا إلى ربع النهائي وخرج من المنافسات بظلم

تحكيمي. وأشار الى ان مدرسة ذي قار اشتركت أيضا في فئة الاشبال وحققت 3 اوسمة ملونة (نحاسيان وفضي واحد).



ودعا الخفاجي وزير الشباب احمد رياض إلى اعتماد مدرسته ضمن المركز الوطني التخصصي لرعاية الموهبة في محافظة ذي قار ، كونها حققت إنجازات محلية متعددة وتضم اسماء وطاقات شابة واعدة سيكون لها مستقبل باهر في الفترة

المقبلة.

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