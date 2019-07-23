اتحاد الكرة: عقد كاتانيتش سيجدد في موعده

2019/07/23 | 19:12

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بغداد/ بلال زكي

اعلن الاتحاد المركزي لكرة القدم نيته تجديد عقد مدرب المنتخب الوطني السلوفيني سيتريشكو كاتانيتش وجهازه المساعد في موعده المحدد، بينما شهدت قائمة أسود الرافدين غياب جميع اللاعبين المحترفين واقتصرت على اولئك الذين ينشطون في الدوري المحلي.



وقال رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود في تصريح خص به «الصباح الرياضي» ان المدرب السلوفيني مرتبط بعقد رسمي لمدة ثلاث سنوات, مبينا ان الاتحاد أوفى بالتزاماته المالية للعام الأول من العقد، وان هناك مساعي وتحركات جادة من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الجهات المختصة من أجل تأمين الأموال اللازمة لتجديد التعاقد للعام الثاني.



واشار الى ان عقد كاتانيتش سينتهي في الأول من أيلول المقبل.



على صعيد اخر شهدت قائمة المنتخب لبطولة غرب اسيا تواجدا قويا للاعبي الدوري المحلي وغيابا لابرز النجوم الذين ينشطون مع انديتهم الخارجية كون المنافسات تقام خارج ايام «الفيفا دي».



وضمت القائمة كلا من جلال حسن ومحمد حميد ومحمد صالح لحراسة المرمى، وللدفاع احمد ابراهيم وميثم جبار وسعد ناطق ونجم شوان وعلاء مهاوي وسامح سعيد وضرغام اسماعيل ومصطفى محمد، ولخط الوسط صفاء هادي وامجد عطوان وحسين علي ومازن فياض وكرار نبيل ومحمد قاسم ومهدي كامل وابراهيم بايش وهمام طارق، وللهجوم علاء عباس ومهند عبد الرحيم وايمن

حسين.

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